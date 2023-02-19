Kanatlı Apartmanı'nda çalışmalar sona erdi 3. Sayfa Haberleri Kanatlı Apartmanı'nda çalışmalar sona erdiHATAY Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma köpekleriyle yaptığı çalışmalar sona erdi. Kanatlı Apartmanı'nda çalışmalar sona erdi HATAY Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma köpekleriyle yaptığı çalışmalar sona erdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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