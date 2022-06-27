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Son dakika haberleri: 'Kanalizasyona hırsızlık şüphelisi girdi' ihbarı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... 'Kanalizasyona hırsızlık şüphelisi girdi' ihbarı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi Kanalizasyonda yapılan incelemede şüpheliye ait herhangi bir ize rastlanılmadıANTALYA Antalya'da kanalizasyona hırsızlık şüphelisi girdiği ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

'Kanalizasyona hırsızlık şüphelisi girdi' ihbarı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Kanalizasyonda yapılan incelemede şüpheliye ait herhangi bir ize rastlanılmadı

ANTALYA Antalya'da kanalizasyona hırsızlık şüphelisi girdiği ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Kanalizasyonda yapılan incelemede ise şüpheliye rastlanılmadı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orta refüjdeki kanalizasyona hırsızlık şüphelisinin girdiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, hırsızlık şüphelisini aramak için kanalizasyon kapağını açtı. Merdiven yardımıyla kanalizasyona el feneriyle giren polis memuru, kanalizasyon içerisinde yoğun çamurun bulunduğunu ve herhangi bir ayak izine rastlamadığını belirtti. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis ve itfaiye ekipleri, ardından bölgeden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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