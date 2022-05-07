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Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil kanala uçtu: 2 yaralıMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan Adem K.'nın kullandığı 06 BIH 854 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybederek su kanalına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen araçtan sürücü Adem K.'yi ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcuyu dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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