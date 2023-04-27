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Kanala düşen şahsı ekipler kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Kanala düşen şahsı ekipler kurtardı Tokat'ta kanala düşen şahsı ekipler kurtardı.

Kanala düşen şahsı ekipler kurtardı

TOKAT - Tokat'ta kanala düşen şahsı ekipler kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Perakende mahallesinde gerçekleşti. Behzat deresinin geçtiği kanalın etrafında bulunan M.Ö. dengesini kaybederek kanalın içerisine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri müdahale de bulundu. Kanaldan itfaiye ekipleri ve inşaat işçilerinin yardımları sonucunda çıkarılan M.Ö. hastaneye kaldırıldı. M.Ö' nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anlarını ise çevrede bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

İtfaiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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