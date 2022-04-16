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Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil kanala düştü.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 54 AGD 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kana düştü. Ters dönen otomobilde bulunan T.S., N.S. ve H.B. kendi imkanlıyla kurtulurken durum jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekiplerine bildirildi. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular

Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular

Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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