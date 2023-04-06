Kanada'yı fırtına vurdu: 2 ölü

Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi de elektriksiz kaldı.

Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Quebec ve Ontario eyaletlerinde en az 1.3 milyon kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle elektriksiz kaldı. Hydro Quebec elektrik şirketi tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintilerinin yüzde 70'inin yarın geceye kadar giderilmeye çalışıldığı bildirildi.

Devrilen ağacın altında kaldı

Quebec Başbakanı Francois Legault, devrilen ağacın altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ontario'da da kopan ağaç dallarının altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gerekli görülmesi halinde Quebec ve Ontario'ya federal destek sağlanabileceğini söyleyerek, "Bu çok zor bir an... Elektrikler kesildi, ağaçlar devrildi, binalar ve araçlar zarar gördü. Ne yazık ki tüm bunlar endişe verici. Devrilen bu güzel ağaçları ve zarar gören yaşamları görüyorsunuz. Bu, birçok aile için en zor Paskalya haftası olacak" dedi.

Kanada'nın meteoroloji servisi şiddetli fırtına konusunda uyarıda bulunmuş, hızı saatte 90 kilometreye varan kuvvetli rüzgar, masa tenisi topu büyüklüğünde dolu ve yıldırım görülebileceğini belirtmişti. - QUEBEC