Kanada'da polise silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralı

Kanada'da bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polislere ateş açıldı.

Kanada'da bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polislere ateş açıldı. Olayda 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

Kanada'nın Ontorio eyaletinde bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polislere ateş açıldı. Ontorio polisinin yaptığı açıklamada, ihbarın ardından olay yerine giden polislere bir evin içinden ateş açıldığı aktarıldı. Saldırıya uğrayan 3 polisten 2'sinin hastanede tedavi altına alındığı, 1 polisin de hayatını kaybettiği belirtildi. Ontorio polisi, saldırganın ise tutuklandığını açıkladı. - ONTARİO