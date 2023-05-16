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Kanada'da orman yangını: 21 bin kişiye tahliye uyarısı

Kanada'da orman yangını: 21 bin kişiye tahliye uyarısı

3. Sayfa Haberleri

Kanada'nın British Columbia bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 20 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Kanada'nın British Columbia bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 20 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde Red Creek ve Stoddart Creek yangınıyla mücadele sürüyor. British Columbia Orman Yangını Servisine göre Stoddart Creek yangını kontrolden çıkarken, şu ana kadar 18 bin hektarlık alan küle döndü. Bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Red Creek yangınında ise 2 bin 947 hektarlık alan kül oldu. Fort St. John'da yaşayan 21 bin kişiye evlerini terk etmeye hazır olmaları için tahliye uyarısı yapıldı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman Yangını Kanada 3. Sayfa Haberler

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