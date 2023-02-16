Kanada'da lisede silahlı saldırı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kanada'nın Toronto şehrinde bir lisede düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kanada'nın Toronto şehrinde bir lisede düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kanada'nın Toronto şehrindeki Weston'da bulunan Weston Collegiate Institute'de silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, Weston Collegiate Institute tecrit altına alındı. Polis, saldırının okulun hemen dışında gerçekleştiğini belirterek, yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarılarak, kurbanın veya zanlının okulda öğrenci olup olmadığı henüz doğrulamandı. Polis, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. - TORONTO Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Toronto Kanada 3. Sayfa Haberler

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