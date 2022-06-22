Son Dakika | Kanada'da hemzemin geçitte feci kazaHızla gelen tren, raylara giren bekleyen araca çarptı

- Kanada'da hemzemin geçitte feci kaza

Hızla gelen tren, raylara giren araca çarptı

TORONTO - Kanada'nın Toronto kentinde bir tren, hemzemin geçitte bekleyen araca çarptı.

Kanada'nın Toronto kentindeki bir hemzemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü. Hemzemin geçide gelen bir araç, bariyerin yan tarafından geçerek rayların üzerinde beklemeye başladı. Bu sırada hızla gelen tren, rayların üzerindeki araca çarptı. Feci anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Mayıs ayında meydana gelen kazanın görüntüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaşıldı. Demiryolu şirketi, sürücülerin ışık, bariyer gibi tüm uyarılara dikkat etmesini ve bariyer kapalıyken etrafından dolaşmamasını istedi. Hemzemin geçitteki kazaların çocuğunun önlenebilir olduğu ifade edilirken, kazalara dikkati dağılan veya risk alan yayalar, bisikletliler ve sürücülerin neden olduğu vurgulandı.

Kanada'da hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalarda her yıl 100 kişinin hayatını kaybettiği veya ciddi şekilde yaralandığı belirtiliyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa