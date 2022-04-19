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Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Sağlıklı Mahallesi Eski Ankara yolunda meydana geldi. Mehmet Tekeli (30) motosikleti ile seyir halinde giderken plakası alınamayan ve karşı şeritten gelen lastiği patlayan kamyonun tekeri gence fırlayarak çarptı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Mehmet Tekeli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 aylık evli olan talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus, Mersin, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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