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Kamyonun Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı- Tekirdağ karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halinde bulunan Metin U. idaresindeki 22 ACC 455 plakalı kamyon, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjlere çarptı ve trafik levhalarını ve demir bariyerleri devirerek yağmur suyu kanalı üzerinde devrildi.

Yaşanan kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet Trafik ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı diğer şeritlerden verildi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
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