Hindistan'da üzerine kamyon devrilen otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde üzerine talaş yüklü kamyon devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Rampur'da talaş yüklü bir kamyon, dönüş yapmaya çalışan otomobille çarpışmayı önlemek için ani manevra yaptı. Tekerleği orta refüje çarpan kamyon, dengesini kaybederek otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kamyonu kaldırmak ve ezilen otomobildeki sürücüyü çıkarmak için vinç kullanıldı. Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. - UTTAR PRADES