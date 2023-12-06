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Kamyonun çarptığı tabelanın altında kaldı... O anlar kamerada

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Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonun çarptığı tabela altında kalan adam, ölümden döndü. Feci olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonun çarptığı tabelanın altında kaldı... O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonun çarptığı tabela altında kalan adam, ölümden döndü. Feci olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde meydana geldi. Yusuf Kemal Yaşar Caddesi'ndeki lokantada garson olarak çalışan 57 yaşındaki Ahmet Aydoğdu, dinlenmek için iş yerinin önüne çıktı. Bu sırada aynı caddede ilerleyen ve üzerinde yük bulunan kamyon lokantanın tabelasına çarptı. Kamyonun çarptığı tabela bir anda kaldırımda bekleyen Aydoğdu'nun üzerine düştü. Tabelanın altında kalan işçinin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Aydoğdu, tabelanın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğdu'ya 7 gün iş göremez raporu verildi. Kaldırımda beklerken yaralanan işçinin kaza anı kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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