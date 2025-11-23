Haberler

Kamyonun çarpıp kaçtığı kazada genç sürücü yaralandı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşardığı Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda, Ufuk G. 60 DK 374 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir kamyonun çarpmasıyla savruldu. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca da çarparak maddi hasara neden oldu. Yaralanan Ufuk G. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirlenemeyen kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Ufuk G., polise şikayette bulunarak kendisine çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istedi. Girişen, "Kazada aracım pert oldu. Kamyon sürücüsü kaçtı. Bu kazada yaralandım ve hastaneye kaldırıldım. Ölebilirdim de. Kaçan kamyon sürücüsünün bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

