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Kamyonun çaptığı seyyar satıcı yaralandı

Kamyonun çaptığı seyyar satıcı yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da kamyonun çarptığı seyyar satıcı yaralandı.

Elazığ'da kamyonun çarptığı seyyar satıcı yaralandı.

Kaza, merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AF 532 plakalı kamyon, sokakta seyyar tezgahı ile dolaşarak meyve satan seyyar satıcıya çaptı. Kazada seyyar satıcı yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdanenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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