Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü pes dedirtti - Haberler

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Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da bir sürücünün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması ve sürümesi büyük tepki çekti.

Antalya'da bir sürücünün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması ve sürümesi büyük tepki çekti.

Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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