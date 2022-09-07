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Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de bir kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken 3'ü ağır yaralandı.

Eskişehir'de bir kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken 3'ü ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çetin Yıldız idaresindeki 06 CAP 842 plakalı kamyon, Mert Kara'nın kullandığı 16 NPF 64 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka kısmı ezilen otomobilde bulunan 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 26 yaşındaki Kerim Fırat'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralılar Mert Kara (25), Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ'ın (26) ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Çetin Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivrihisar Mert Kara Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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