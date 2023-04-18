Kamyonla vidanjör çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla vidanjörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalıkavak - Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Değirmenler mevkiinden Yalıkavak'a inen 48 UR 888 plakalı vidanjör, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen vidanjör, karşı istikametten gelen 33 AKT 843 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı, 2 araç da yol kenarına devrildi. Kazada vidanjör sürücüsü ile kamyonda bulunan H.T. ve N.T. isimli 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan araçlar, vinç yardımıyla kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı. - MUĞLA