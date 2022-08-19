Son dakika haber | Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberler... Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü öldü, iki kişi ağır yaralandı Sivas'ta otomobil ile kamyonun karıştığı kazada, otomobilde sıkışan sürücü öldü aynı araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü öldü, iki kişi ağır yaralandı SİVAS - Sivas'ta otomobil ile kamyonun karıştığı kazada, otomobilde sıkışan sürücü öldü aynı araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ta öğle saatlerinde Sultanşehir Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen 58 BZ 112 plakalı Nissan marka otomobilin sürücüsü şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesinden çıkan 06 COA 571 plakalı T.Ş idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen sürücü ve yaralıların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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