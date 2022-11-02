Kamyonetteki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu 'pes' dedirtti 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Altındağ ilçesinde kapalı kasa kamyonetin üzerindeki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu görenlere 'pes' dedirtti. Ankara'nın Altındağ ilçesinde kapalı kasa kamyonetin üzerindeki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu görenlere 'pes' dedirtti. Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler mevkiinde seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin kapısından sarkan bir kişi, aracın üzerindeki yükü elleriyle tuttu. Kamyonet bu şekilde ilerlerken, canını hiçe sayan vatandaş görenlere 'pes' dedirtti. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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