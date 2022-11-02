Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonetteki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu 'pes' dedirtti

3. Sayfa Haberleri

Kamyonetteki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu 'pes' dedirtti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kapalı kasa kamyonetin üzerindeki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu görenlere 'pes' dedirtti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kapalı kasa kamyonetin üzerindeki yükü kapıdan sarkarak tutan yolcu görenlere 'pes' dedirtti.

Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler mevkiinde seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin kapısından sarkan bir kişi, aracın üzerindeki yükü elleriyle tuttu. Kamyonet bu şekilde ilerlerken, canını hiçe sayan vatandaş görenlere 'pes' dedirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title