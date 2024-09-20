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Kamyonette Tehlikeli Yolculuk: Çocukların Elektrik Telleri Altındaki Macerası

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Konya'nın Çeltik ilçesinde kamyonetin kasasında yükün üzerinde yolculuk yapan çocuklar, elektrik tellerinin altından geçerken başlarını eğmek zorunda kaldı. Görenlerin yüreklerini ağıza getiren bu tehlikeli durum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kamyonetteki yükün üzerinde çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

KONYA - Konya'nın Çeltik ilçesinde yüksek bir şekilde kamyonetin kasasına yüklenen yükün üzerinde yolculuk yapan çocukların elektrik tellerinin altından geçerken başlarını eğip kaldırarak gitmeleri yürekleri ağıza getirdi.

İlçe merkezi çıkışında seyreden kamyonetin kasasındaki yükün üzerinde bulunan 4 çocuk dikkat çekti. Kasadaki içerisinde hurda malzeme olduğu tahmin edilen çuvalların üzerinde yolculuk yapan çocuklar, gören vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Çocuklardan ikisi ise, çuvalların üzerindeki yolculuk sırasında yol üzerindeki elektrik tellerine çarpmamak için eğilirken, araç dakikalarca trafikte seyretti. Durumu fark eden başka bir araçtakiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, "Çok tehlikeli hareketler, yaklaşma. Telden nasıl geçti, ölecek" şeklindeki konuşmalar dikkat çekti. Uzun bir süre bu şekilde yolculuğa devam eden araç daha sonra gözden kayboldu.

Görüntülerde, çocukların kamyonetin kasasında bulunan çuvalların üzerinde yolculuk etmesi, elektrik tellerine çarpmamak için eğilmeleri yer alıyor.

Kamyonette Tehlikeli Yolculuk: Çocukların Elektrik Telleri Altındaki Macerası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa trafik Çeltik Yaşam Çocuk Konya

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