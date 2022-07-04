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Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören yol ayrımında bir kamyonet ile tırın karıştığı kaza sonrasında kamyonet takla attı, tır ise yan yattı.

Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören yol ayrımında bir kamyonet ile tırın karıştığı kaza sonrasında kamyonet takla attı, tır ise yan yattı. Tırda bulunan yemlerin yola saçılması nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 03 UV 299 plakalı tır ile 34 DRU 879 plakalı kamyonetin çarpışması sonu yaşanan kazada kamyonet takla attı, tır ise yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde Kurban Bayramı öncesinde hayvanlara verilmek üzere taşınan tonlarca yem ise otoyola döküldü. Otoyol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldıktan sonra tek şeridi kontrollü şekilde açıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenme işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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