Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir kamyonetin önünde giden aracı sollamaya çıktığı esnada, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi yol ayrımını geçtikten yaklaşık 100 metre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet Acar idaresindeki 20 AIJ 092 plakalı Ford Cruger marka kamyonet ile Fethiye istikametinden Çameli istikametine seyir halinde iken Elmalı Mahallesi yol ayrımını geçtikten yaklaşık 100 metre sonra önünde giden bir aracı sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelen Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki 20 AFC 668 plakalı Wolswagen Passat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaptığı incelemede Ayhan Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Buse Avşar ve Serhat Aydoğdu ile kamyonetin şoförü Ahmet Acar yolcu olarak bulunan Anıl Demirçelik isimli şahıslarda yaralandı. Meydana gelen kazada toplam 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken, araçlar da hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ