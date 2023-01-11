Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile çarpışıp takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Dinar -Çay ilçe karayolu üzeri Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Ö. idaresindeki 32 ABG 320 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen Bekir A.'nın (73) kullandığı 35 APK 817 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan otomobil takla atıp ters dönerek durabilirken, kamyonet ise şarampole girip yan yatarak durdu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Bekir A., ile yanında yolcu olarak bulunan Aynur A.'nın (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Sedat Ö. ile Naim Ö., ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR