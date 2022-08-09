Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetle çarpışarak kontrolden çıkan otomobil alev alev yandı. VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetle çarpışarak kontrolden çıkan otomobil alev alev yandı. Alınan bilgilere göre, Kozluca Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 52 AAF 408 plakalı Opel marka otomobil ile 04 AAC 961 plakalı Nissan marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil alev alev yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Haberler

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