Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonete çarparak devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Hilal Kahreman'ın kullandığı 78 ABT 945 plakalı motosiklet, E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonete çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK