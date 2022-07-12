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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adem Aldatmaz, plakasız motosikletiyle Ahmetler köyünden Uşak- Eşme Karayolu'na çıktığı sırada C.K. idaresindeki 64 ABF 995 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşme Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Aldatmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken sürücü C.K. ise ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Haberler

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