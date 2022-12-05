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Kamyonetin kasası uyuşturucu deposu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonetin kasası uyuşturucu deposu çıktı

Bolu'da durdurulan kamyonetin kasasında yapılan aramada, paketli toprakların içine gizlenmiş 38 bin 325 uyuşturucu hap ve 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'da durdurulan kamyonetin kasasında yapılan aramada, paketli toprakların içine gizlenmiş 38 bin 325 uyuşturucu hap ve 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kamyonetin kasasında yapılan aramalarda, paketlenmiş topraklar içine gizlenmiş vaziyette 38 bin 325 uyuşturucu hap ve 174 paket halinde 35 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.T. (51), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Bolu 3. Sayfa Haberler

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