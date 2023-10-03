Kamyonetin Devrilme Anı Kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. İETT otobüsündeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, otobüsün kaza anında saniyelerle atlattığı görülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralanmıştı. Devrilen kamyonet İETT otobüsündeki bir yolculunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Eylül Cumartesi Günü D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana gelen kazada seyir halindeki kamyonet devrilmesi sonucu iki kişi yaralanmıştı. Bu kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu görüntülerinde yolcuları olan İETT otobüsünün kazayı saniyelerle atlattığı da görülüyor. İETT şoförü devrilen kamyonetin üzerine geldiğini görünce frene bastığı görülüyor. Şoförün önünde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü de kaza anında frene basması ile arkasında gelen İETT otobüsünün hafif şekilde motosiklete çarpması da kameralara yansıdı.