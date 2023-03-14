Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Çorum'da pazar içerisinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Çorum'da pazar içerisinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Pazartesi Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat I. idaresindeki 19 UA 157 plakalı kamyonet pazar içerisinde yaya İbrahim K.'ya çarptı. Yaralı İbrahim K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title