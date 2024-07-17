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Kamyonetin çarptığı araç 2 sağlık çalışanının üzerine devrildi

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Samsun'da kamyonetin çarptığı hafif ticari araç, yaya olarak yürüyen 2 hemşirenin üzerine devrildi. Hemşireler ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin çarpıp savurduğu araç 2 sağlık çalışanı yayanın üzerine devrildi: Kaza anı kamerada

SAMSUN - Samsun'da kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Hemşireler ölümden dönerken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Suoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mocuk yönetimindeki nakliyat firmasına ait 55 AAY 703 plakalı kamyonet, Ömer Tanrıkulu'nun kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada savrulan hafif ticari araç yaya olarak yürüyen hemşireler Seydi Mertcan Barçin ve Ömer Faruk Akkan'a çarptı. Kazada sağlık çalışanları ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 yayanın Çarşamba Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve nöbet çıkışı evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi. Yaralılardan hemşire Seydi Mertcan Barçin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Samsun 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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