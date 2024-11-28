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Kamyonetin Arkasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk

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Elazığ'da bir kişinin seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Akpınar Mahallesi'nde gerçekleşti ve trafiği tehlikeye atan bu davranış yürekleri ağıza getirdi.

Kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti: Tehlikeli yolculuk kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. Tehlikeli anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan trafiği de tehlikeye atan şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonetin Arkasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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