Kamyonetin arka kapısını çalıp satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da park halindeki kamyonetin arka kapısını çaldıkları iddia edilen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, SASKİ'ye ait kamyonetin arka kapısını çalan S.K.ve F.K.adlı 2 arkadaş, bu kapıyı da 500 liraya sattı. Olay polise haber verildi. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili S.K. ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Arkadaşlarına doğum günü yapmışlar

Haklarındaki suçlamaları kabul ettikleri öğrenilen ve çaldıkları kapıyı sattıklarını ileri süren 2 genç, parayla da arkadaşlarına doğum günü yaptıklarını, borçlarını ödediklerini ve döner yediklerini söylediler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ve F.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.