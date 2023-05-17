Kamyoneti sollamak isterken yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 6 yaralı

Kastamonu'da kamyoneti sollamak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu Çiğil köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.İ. idaresindeki 01 ZM 187 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeyken sola dönüş yapan R.Ş. yönetimindeki 37 BF 269 plakalı kamyoneti sollamak istedi. Kamyonetin sola dönüş yaptığını fark eden Ş.İ. manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.İ. ile araçtaki Ç.İ., S.İ., A.İ., A.İ. ve A.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU