Kamyonete malzeme yüklerken parmağı böyle koptu

Esenyurt'ta görünmez kaza anları kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta kamyonete yüklenen profil malzemelerine seyir halindeki başka bir araç çarptı. Yaşanan kazada kamyonetin üstünde malzeme yükleyen adamın parmağı koparken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sitedeki bir alüminyum dükkanından kamyonete profil malzemesi yüklemesi yapıldığı sırada seyir halindeki başka bir kamyonet, profillere çarptı. Araca takılan profiller, yüklemeyi yapan adamı önce yere düşürdü ardından ise iki aracın üstüne düştü. Kaza sonrası şahıs hastaneye götürülürken bir parmağının koptuğu öğrenildi. Alüminyum profillerin üzerlerine düştüğü iki araç maddi hasar alırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan o anlar ise alüminyum dükkanının güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Süleyman Tosun,"Biz burda esnafız. Çalıştığımız sırada bir ses geldi. Dışarı çıktık. Aşağıdan da süratli bir şekilde araç geldi. Burada profillerin yüklenmesi sırasında aşağıdan gelen araç süratli olduğu için profillere çarpıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Daha sonra bir arkadaş parmağından yaralandı. 2 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri geldi ve rapor tuttular" dedi.