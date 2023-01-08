Kamyonet yan yattı, vatandaşlar sürücüyü kurtarmak için seferber oldu
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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yan yattı.
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yan yattı. Sürücü ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kaza, Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MA 8457 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarak, şahsı araçtan çıkardı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa