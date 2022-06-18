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Kamyonet ve traktör çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonet ve traktör çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ve traktörün kavşakta çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ve traktörün kavşakta çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan traktörün devrilmesini ise arkasındaki tarım aleti engellerken sürücünün de ölümden dönmesini sağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saat 22.20 sırlarında Üzümlü Kavşağında İzzet Kurt (53) idaresindeki 32 HL 889 plakalı Traktör ile Ali Karataş (22) idaresindeki 72 AAC 600 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan traktörün devrilmesini ise arkasına takılı olan tarım aleti önledi. Sürücü İzzet Kurt traktörün altında kalmaktan kurtulurken kaza sonrası yaklaşık 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Traktörden yola saçılan mazot ve yağlar Alaşehir Belediyesi Temizlik ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada baş kısmından hafif şekilde yaralanan traktör sürücüsü İzzet Kurt ise Alaşehir Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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