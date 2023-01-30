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Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp yolu üzerindeki Kömürcüler Sitesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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