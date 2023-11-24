Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün köpeğe bir cisimle vurup kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Akyarlar Şükrü Çürük Sokak üzerinde meydana geldi. Köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün herhangi bir tehdit unsuru içermeyecek şekilde kamyoneti takip eden köpeğe vurmasına tepki göstererek 'Yeni doğum yapmış köpeğime arabadan bir cisimle vurdu. Arkasından koştum yakalayamadım, motorla arkasından gittim yetişemedim' dedi.

Kamyonet sürücüsü köpeğe bir cisimle vurup kaçtı... O anlar kamerada

Kamyonet sürücüsü köpeğe bir cisimle vurup kaçtı... O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün köpeğe bir cisimle vurup kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Akyarlar Şükrü Çürük Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktan kamyoneti ile geçen sürücü, aracı duraklattıktan sonra havlayarak kamyoneti takip eden köpeğe bir cisimle vurdu, daha sonra küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün arkasından koştu fakat yetişemedi. Motosikletine binip kamyonetin peşinden giden Pekoğlu, kamyoneti bulamadı.

Köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün herhangi bir tehdit unsuru içermeyecek şekilde kamyoneti takip eden köpeğe vurmasına tepki göstererek "Yeni doğum yapmış köpeğime arabadan bir cisimle vurdu. Arkasından koştum yakalayamadım, motorla arkasından gittim yetişemedim" dedi.