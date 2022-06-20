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Kamyonet sürücüsü dehşeti yaşadı: Kasadayken aracı çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonet sürücüsü dehşeti yaşadı: Kasadayken aracı çalındı

İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan ve gasp ettikleri araçla mağazaları soyan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan ve gasp ettikleri araçla mağazaları soyan 4 şüpheli yakalandı. Esenyurt'ta bir kamyonetin, sürücüsünü mal indirmek için kasaya bindiği sırada gasp edildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul polisi, gasp ettikleri araçla işyerlerinden hırsızlık yapan çeteye operasyon düzenledi. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Belirlenen adreslere 18 Haziran Cumartesi sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona Özel harekat polisleri de katıldı. 8 adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şoför kasadayken kamyoneti çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Esenyurt'ta şüphelilerin anahtarı üzerinde bırakılan araca binerek hareket ettirdikleri, sürücünün de aracın kasasında kaldığı görülüyor. Kısa süre sonra kamyoneti duran şüpheliler, kasada kalan kişiyi silah tehdidi ile aşağı indirdikleri ve hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Gasp ettikleri araçla gittikleri bir başka mağazada ise kapıyı kırarak içeri giren hırsızların, vitrindeki eşyaları torbalara koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüntülere yansıyor. 17 ayrı suçtan işlem yapılan Baran Y.(20), Ömer Y.(22), Adem E.(24) Azat Z.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İstanbul 3. Sayfa Haberler

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