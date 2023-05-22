Kamyonet sulama kanalına düştü: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkan kamyonet sulama kanalına düştü. Kaza sonucu genç sürücü yaralandı.

Kaza gece 01.00 sıralarında Ortaköy yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl istikametine seyir halinde olan Sebahattin T. yönetimindeki 54 AGE 517 plakalı kamyonet, iddiaya göre önüne aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağındaki sulama kanalına düştü. Kaza sonucu yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.