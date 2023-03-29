Kamyonet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken 16 bin 380 TL ceza uygulandı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 Karayolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Kenan Artun'un kullandığı 38 LT 447 plakalı kamyonet ile çevreyoluna çıkmakta olan İbrahim Bilgili'nin kullandığı 07 BFB 152 plakalı otomobil alt geçitte çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 8 bin 190 TL, araç sahibine de ehliyeti olmayan birisine aracını kullandırdığı için 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA