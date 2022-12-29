Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Kilis'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kilis'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Mehmet G. yönetimindeki 38 AGD 033 plakalı kamyonet ile Hasan C. yönetimindeki 79 AZ 811 plakalı motosiklet Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlhami Toprak Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan C. ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü, 112 Acil ambulansı ile Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Kilis 3. Sayfa Haberler

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