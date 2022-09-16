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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameradaBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kamyonetin kasasının üst kısmında seyahat eden bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kamyonetin kasasının üst kısmında seyahat eden bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

Tatvan'da bugün sabah saatlerinde Tatvan- Van karayolu üzerinde seyir eden kamyonetin kasasının üst kısmında oturan bir vatandaş tehlikeye aldırmadan yolculuk etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kasanın üst kısmındaki kişinin tehlikeli yolculuğunu görenlerin ise yürekleri ağzına geldi. Görüntülerde kişinin süratli hareket eden kamyonette rahat hareketleri dikkat çekerken, o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - 3. Sayfa

Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler

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