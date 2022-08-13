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Kamyonet jantındaki uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

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Kamyonet jantındaki uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Kamyonetin arka lastik jantı içinde gizlenen 13 kilo 344 gram metamfetamin ele geçirildi Antalya'da bir kamyonetin arka tekerleklerinin jantının içine gizlenen 13 kilo 344 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kamyonet jantındaki uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Kamyonetin arka lastik jantı içinde gizlenen 13 kilo 344 gram metamfetamin ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da bir kamyonetin arka tekerleklerinin jantının içine gizlenen 13 kilo 344 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalara devam edildi. Bu çerçevede V.E ve E.A'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu Antalya'ya getirecekleri bilgisine ulaşıldı. V.E ve E.A.'nın uyuşturucu maddeyi N.K, H.G ve S.K. ile birlikte hareket ederek piyasaya sürecekleri esnada hareket halinde eoldukları araca operasyon düzenlendi. Aracın arka tekerlerine zulalanmış daralı 13 kilo 344 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler V.E., E.A, N.K, H.G ve S.K hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan araca yapılan operasyon, şüphelinin yakalanması ve jant içindeki uyuşturucu maddenin çıkarıldığı anlar polis kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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