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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Vedat T. (39) idaresindeki 06 RHG 06 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden Sedat D. (52) idaresindeki 16 PP 820 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ve yolcu Mehmet E. (55) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 2 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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