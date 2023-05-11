Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında D-400 karayolu üzeri Beyrebucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur'a seyir halinde olan Ekrem G. idaresindeki 07 AVN 877 plakalı kamyonet ile, aynı istikamette seyreden sürücü Talat O. idaresindeki 27 BIA 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Talat O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. - ANTALYA