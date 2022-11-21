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Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL'lik malzeme çalıp gittiler

3. Sayfa Haberleri

Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL'lik malzeme çalıp gittiler

Avcılar'daki bir iş yerinin önüne kamyonetle gelen 3 şüpheli, depodan 150 bin TL değerinde tekstil malzemesi çaldı.

Avcılar'daki bir iş yerinin önüne kamyonetle gelen 3 şüpheli, depodan 150 bin TL değerinde tekstil malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri kamyonete dolduran şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. 12 Kasım Cumartesi günü 3 şüpheli, kamyonetle geldikleri bir iş yerinin deposundan 150 bin TL'lik tekstil malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri kamyonete dolduran 3 şüphelinin o anları güvenlik kameraları tarafında anbean kaydedildi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. İncelenen görüntüler sonrasında kimliği tespit edilen B.S., E.D. ve A.D., 15 Kasım Salı günü yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Mahallesi Avcılar 3. Sayfa Haberler

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