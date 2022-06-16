İzmir'de bir kamyonette 19 bin 550 makaron ele geçirildi İzmir'in Kiraz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 19 bin 550 içi dolu makaron bulundu. İzmir'in Kiraz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 19 bin 550 içi dolu makaron bulundu. Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğancılar Mahallesi'ndeki Kurudere mevkisinde bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada 2 kutu içerisinde 19 bin 550 satışa hazır içi dolu makaron ele geçirildi. Kamyonette bulunan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Hüseyin Bağış - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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