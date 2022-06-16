İzmir'de bir kamyonette 19 bin 550 makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bir kamyonette 19 bin 550 makaron ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de bir kamyonette 19 bin 550 makaron ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 19 bin 550 içi dolu makaron bulundu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 19 bin 550 içi dolu makaron bulundu.

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğancılar Mahallesi'ndeki Kurudere mevkisinde bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada 2 kutu içerisinde 19 bin 550 satışa hazır içi dolu makaron ele geçirildi.

Kamyonette bulunan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Hüseyin Bağış - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title